Son dakika... 55 bin mahkum tahliye mi oluyor? 11. Yargı Paketi Meclis'te!

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve 50 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenlemenin de bulunduğu yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

11.⁠ ⁠Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Düzenlemenin 50-55 bin mahkumu kapsaması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler pakete ilişkin yaptığı açıklamada, "Suç örgütleriyle daha etkin mücadele için değişiklik yapıyoruz" dedi.

İşte Güler'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

MAGANDALIĞA AĞIR CEZALAR

Gençleri hedef alan organize suç örgütleri önlenecek.

Meskul mahalde silahla ateş etmenin cezası artacak. Düğünlerde kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranda artırılacak.

Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Bu fiiller açısından bir yaptırımı ön görüyoruz. Bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini ön görüyoruz.

KİRALIK ARAÇLARA YÖNELİK ÖNLEM

Taksirle yaralama suçunun miktarlarını artırarak daha caydırıcı yaptırıma teklifimizde yer veriyoruz.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun, motorlu kara-deniz-hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın artmasını öngörüyoruz.

Kiralık araçların parçalanarak satılması veya suçtan kullanılması gibi eylemlerin arttığını görüyoruz. Teklifte daha caydırıcı yaptırımlara yer veriyoruz.

BANKALARA HESAP DONDURMA İZNİ

Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanıyoruz.

Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriyoruz.

GSM HATLARINA SINIR GELİYOR

GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz. Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak.

Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak.

AVUKATLIK KANUNUNA DÜZENLEME

Avukatlık kanununda AYM'nin bazı iptal kararları olmuştu. Bu iptal kararları doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda da avukatlara yönelik uygulanacak disiplin hükümlerine de düzenlememizde yer veriyoruz.

55 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU

Covid düzenlemesiyle 31 Temmuz 2023 öncesi suçlara 3 yıl erken denetimli serbestlik olacak.

İlk etapta 54-55 bin mahkum yararlanacak, sayı 90 bine çıkacak.

