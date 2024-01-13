MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor

MEB son dakika olarak yarıyıl ve yılsonu tatilinin iptalini kararlaştırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yarıyıl ve yıl sonu tatilinden önceki haftalara ilişkin olarak, "Bu yıl bu konuyla ilgili bir adım attık, yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca devam ettikleri, yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları günlük hayatlarında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz" dedi

Tokat 112 Acil Servis Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Bakan Tekin tarafından yaklaşık iki saat sürdü. Tokat'ta ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 14, ortaokullarda 11, ortaöğretimde 10 olduğunu belirten Tekin, "Bu rakamlar gerçekten çok güzel. Aynı şekilde, derslik başına düşen öğrenci sayısı 19-20 bandında. Bunlar olağanüstü rakamlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. çünkü eğitime ayrılan para fiziksel yeteneklerde karşılığını bulmuş. Bundan sonra yapacağımız şey, eğitimin içeriğini ve kalitesini geliştirmek. Bir anlamda, yaz aylarından itibaren yaptığımız şeyler bunu tamamlamaya dönüktü. Bu konuda önlemler aldık." dedi.

Okullarda Yarıyıl Tatili Öncesi Yeni Dönem

15 günlük tatil öncesinde okullarımızda öğretmenlerimiz genel olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerini tamamladılar. Okullarımızda önümüzdeki hafta öğretmenlerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler nedeniyle, öğrencilerimiz bu haftayı biraz boş geçirdi. Bahar yarıyılının sonunda, haziran ayında da aynı durumla karşı karşıya kalıyorduk. Çocuklarımız son bir hafta boyunca tipik olarak çok fazla şey yapamadılar. Bu konuyla ilgili olarak bu yıl bir adım attık ve yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hedefimiz, bu haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca devam ettikleri ve yarıyıl boyunca öğrendikleri şeyleri günlük hayatlarında kullanabilecekleri bir şenlik havası haline getirmek.