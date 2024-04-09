Öğrenciler yaşadı! 1250 TL geri ödemesiz verilecek

Her yıl, öğrenciler devletten burslar, yardımlar ve diğer avantajlar alırlar. Burs ile birlikte öğrencilere artırılmış yardım ve ek ödemeler verilecektir. Farklı bakanlıklar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre nakit ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere 1.250 TL ek ödeme desteği vereceğini bildirdi. Öğrencilere 1.250 TL'lik ek ödeme için başvuruların devam ettiği bildirildi.

Öğrencilere devlet desteği

Devlet, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin eğitimini destekler. Öğrencilerin ihtiyacına göre destek fonları kitap yardımı, ders materyalleri, konaklama, yemek, ulaşım ve yurt inşaatı gibi harcamalar için kullanılır. Öğrenim sübvansiyonunun türü tutara etki eder. Peki öğrencilere ne kadar devlet desteği sağlanıyor, öğrencilere ne kadar ulaşım yardımı sağlanıyor, öğrenci ulaşım yardımına nasıl başvurabilirim, öğrenci ulaşım yardımına nasıl başvurabilirim ve hangi şartlar geçerli?

Öğrencilere 1.250 TL'lik ulaşım desteği

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere 1.250 TL'lik bir ulaşım yardımı sağlayacak bir kutu açtı. Öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekir. Destek almak isteyenler, https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresinden kolayca ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilir.

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18 yaşından büyük öğrenciler başvuru yapabilir. 18 yaş altı öğrencilerin velileri e-devlet sistemine başvurabilir. E-devlet üzerinden yapılan başvurular Vakıf Kurulu tarafından incelendikten sonra 30 gün içinde tamamlanacaktır. Öğrencilerin sınavdan sonraki ulaşım için her yıl 1.250 TL ödemesi gerekecek.

Öğrencilerin ulaşım bursları kapsamında her yıl 1.250 TL ulaşım yardımı alması sağlanmaktadır. Ulaşım yardımı, özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için artan ulaşım maliyetleri göz önüne alındığında, hane halkının bütçesine önemli ölçüde yardımcı olabilir.

Bu yardımlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin yirmi beş yaşını doldurmamış olmaları gerekir. TC vatandaşı öğrenciler yılda iki kez katılma hakkına sahiptir. Bu destek, dört seyahat yapan ve ailesinin yanında olan öğrencilere sunulabilir. Öğrenciler, tek bilette izin verilen araç sayısını aşmamak kaydıyla ulaşım için araç yardımı alabilirler.