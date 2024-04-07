Nisan ayı evde bakım parası! Destek ödemeleri yattı mı?

Her ay ihtiyaç sahiplerine yatırılan evde bakım maaşı, bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödeme yapılacak mı? Konuyla ilgili olarak Bakan Göktaş müjdeli bir açıklama yaptı.

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Nisan ayı evde bakım parası! Destek ödemeleri yattı mı?

2024 nisan ayına kadar evde bakım maaşı ödemeleri için bir tarih belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay erken ödeme yapılacak. Bu nedenle, nisan ayında evde bakım maaşı yattı mı ve ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekeceklerini açıkladı. Bu ödemeler yarın 4,2 milyar lira olacak.

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Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödendiğini belirtti.

Bakan Göktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle öne çektikleri yardımların yarın hesaplara yatırılacağını belirtti. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin kişi için toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını belirtti.

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