O karar, Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuzda herkeze ücretsiz olacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde toplu taşıma ücretsiz olacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde toplu taşıma ücretsiz olacak.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.