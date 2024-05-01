Migros dev indirim başlattı! O ürünlerde yüzde 50 indirim var

Migros'ta indirimli alışveriş yapmak isteyen herkes koşacak! Çok sayıda ürünün fiyatları yarıya düştü! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Migros Markette Yüzde 50 İndirim

Zincir marketlerin haftalık olarak düzenlediği kampanyalar yoğun ilgi görüyor çünkü raf fiyatları günden güne artıyor. Migros Market müşterileri için iyi bir haber getirdi. Markette birçok üründe %25 ila %50'lik indirimler başladı. Markette satılan ürünler ve indirim oranları şunlardır:

Torku markası 5 kg toz şekerin fiyatı yüzde 14 indirimli. 2 alımda 174,95 TL ile 124,95 TL arasında bir düşüş var.

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1 litrelik süt çeşitlerinde ikinci ürünü alan kişilere %50 indirim uygulanır.

Stevia marka tatlandırıcı çeşitleri yarı fiyatına satın alınabilir.

Kedi ve köpek mamaları yüzde kırk indirimle satılıyor.

Bebek bezi çeşitlerinde %40'a varan indirimler olduğu bildirildi.

30 Nisan'a kadar un, bulgur ve bakliyatta %25'lik indirimler devam edecek.

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Cif markasının temizlik ürünlerinde %25'e varan indirimler vardı.

Sırma marka 2 litre ayçiçek yağı 79,90 TL.

Signal marka ağız suyu, diş fırçası ve diş macunu yüzde kırk indirimde.

Sucuk ürünlerinde %25'lik bir indirim başladı.

Zeytinyağı çeşitlerinde %25 indirim başladı.

Migros marka 5 litre ayçiçek yağı 175 TL.

5 litre Migros unun fiyatı 79,50 TL.

Piliç kalçalı butun kilogramı 89,95 TL.

Migros süzme peynir yarım kilogramı 59,90 TL.

Migros'tan bir kilogram filiz siyah çay 99,95 TL.