2 devlet bankası ev sahibi yapacak! 2 milyon TL konut kredisi başvurusu

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyenlere harika bir fırsat sunuyor! 10 yıllık 2 milyon TL'lik konut kredisi taksitleri açıklandı. Kredi maliyetleri ve faiz oranları hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için tüm ayrıntıları haberimizde göreceksiniz.

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2 devlet bankası ev sahibi yapacak! 2 milyon TL konut kredisi başvurusu

Ev sahibi olmak isteyen kişiler için konut kredisi faiz oranları çok önemlidir. Aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı, faiz oranlarından doğrudan etkilenir. Sonuç olarak, uygun faiz oranları ve kredi koşulları sunan bankalar her zaman tercih edilmektedir.

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Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranları için çeşitli kampanyalar ve seçenekler sunuyor. Güncel faiz oranı %3,49 olan ve 120 ay vadeli 2.000.000 TL'lik bir kredi için geçerlidir. Bu kredinin yıllık maliyet oranı %51,508 ve aylık taksit tutarı 70.956,61 TL'dir.

Ziraat Bankası'nın konut kredisi hesaplama aracı, müşterilere kredi tutarını, vadesini ve faiz oranını seçmelerine ve ödeme planlarını oluşturmalarına yardımcı olur. Bu araç, müşterilerin bütçelerine en uygun kredileri seçmelerine yardımcı olur. Bankanın faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır, ancak hesaplama araçları bilgi amaçlıdır.

Vakıfbank konut kredisi maliyetleri ve faiz oranları: Vakıfbank, konut kredisi faiz oranları ile dikkat çekiyor. Faiz oranı şu anda %3,30. 2.000.000 TL ve 120 ay vadeli bir kredi için aylık taksit 67.369,06 TL ve yıllık maliyet oranı %48,2931'dir. Toplam 8.084.284,02 TL ödenecek.

Vakıfbank'tan konut kredisi almak için de belirli oranlar ve ücretler vardır. Banka, BSMV ve KKDF ücretleri almazken, ekspertiz ücreti 11.000 TL ve kredi tahsis ücreti 10.000 TL. Kredi maliyetindeki bu ücretler, geri ödeme tutarını artırıyor.

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