NBA, medya anlaşmaları: 76 milyar dolarlık gelir kesinleşti

Aylarca süren yoğun spekülasyonlardan sonra, The Athletic tarafından Çarşamba günü yayınlanan yeni bir rapor, NBA'nin yeni medya hakları anlaşmalarının kesinleştiğini söylüyor. Satış noktasına göre, Comcast'in NBC ve Peacock ve Amazon'un Prime Video'su, 2025-26 sezonundan itibaren ulusal NBA oyunları için televizyon ve akış ortakları olarak Disney'in ABC ve ESPN'sine katılacak.

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Yeni anlaşmaların 11 yıl boyunca devam etmesi ve 76 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Şu anda NBA maçları yayınlayan TNT'nin üç paketten birini tutmak için mevcut TV anlaşmasında bildirilen bir eşleştirme hakları maddesini kullanıp kullanmayacağı belirsizliğini koruyor.

The Athletic'e göre, TNT yeni anlaşmalardan herhangi birini eşleştirmeye çalışmazsa, NBA'nin 26 Temmuz'da Olimpiyatlar başlamadan önce yeni medya anlaşmalarını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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