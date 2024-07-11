Servet Yardımcı adaylıktan neden çekildi? TFF Başkanı kim olacak?

18 Temmuz'da yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu seçimli olağan kongre öncesi baş döndürücü gelişmeler yaşanırken, daha önce adaylığını açıklayan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tekrar adylığını açıklamasından sonra gözler aday olması beklenen Servet Yardımcı'nın da bu gün adaylığını açıklaması ve hemen ardından geri çekmesi şaşkınlıkla karşılanırken, Servet Yardımcı neden adaylıktan çekildi? TFF Başkanı kim olacak? diye merak edilmeye başlandı.

SERVET YARDIMCI'YA KÜLLİYEDEN ÇEKİL Mİ DENDİ?

TFF Başkan adayı olan Servet Yardımcı’ya Külliye’den adaylıktan geri çekilmesi yönünde baskı yapıldığı ve servet yardımcının bu nedenle adaylığını geri çektiği ve UEFA'daki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

ALİ KOÇ DESTEKLİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un desteklediği isim olan ve kararından dönmemesi gerektiğini söylediği Servet Yardımcı’nın bu baskının ardından adaylıktan çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi 18 Temmuz'da yapılacak.

VE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Servet Yardımcı adaylıktan çekildiğini duyurdu. Servet Yardımcı: "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." dedi.

Haberin Devamı

İSTİKRAR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

KALICI YÖNETİM

Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Önemli olan iki husus var. Bir tepeden tırnağa federasyonun yapısı, iki teknik kadroların kalıcılığı. Dikkat edin Batı'ya veya dünyadaki işleyişe... Çorap söküğü gibi bir taraftan ör bir taraftan sökülsün, böyle bir şey yok. Yani oturtacaksan bir yapıyı, kalıcılığı, çok önemli. Şimdi bu kalıcılığı yakalayabilmek için de şu anda güzel bir tırmanış, genç bir ekip var. Bu genç ekiple, diğer taraftan da yönetim kadrolarını kalıcı kılmak suretiyle atılacak adımlardan ben netice alınabileceğine inanıyorum. Yoksa durmadan değiştir, tekrar getir. Bugüne kadar öyle olmadı mı? Hep değişti. Teknik kadrolar öyle değişti. Federasyon da aynı şeyleri yaşadı. Öyle olmaz. Yani, Batı'da veya dünyada başarıyı yakalayanlar hep o kalıcı kadrolarla yakaladılar. Onunla neticeye ulaştılar” ifadelerini kullanmıştı.

AHMET ÇAKAR'DAN HACIOSMANOĞLU'NA DESTEK

Ahmet Çakar, TFF başkan adaylığı için adı geçen İsmail Uyanık'ın adaylıktan çekildiğini belirterek İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek vereceğini açıkladı. Ahmet Çakar'ın paylaşımı şöyle:

"Kamuoyuna duyurulur. Eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından vazgeçmiş. Kararına saygılıyım. TFF daimi delegesi olarak bugün itibarıyla İbrahim Hacıosmanoğlu'na imza veriyorum. ByLock'cunun, kredicinin hakkından ancak İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geleceğini düşünüyorum."