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Taraftar sesini iyice yükseltti, Ali Koç Aziz Yıldırım'dan medet umdu!

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor: Fenerbahçe'de taraftarlar Başkan Ali Koç'a sesini yükseltti. Erken seçim istenirken, Ali Koç da Aziz Yıldırım ile önemli bir görüşme yapmaya karar verdi.

Taraftar sesini iyice yükseltti, Ali Koç Aziz Yıldırım'dan medet umdu!
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Fenerbahçe'de kazan kaynıyor: Taraftardan sesini iyice yükseltti, Ali Koç Aziz Yıldırım'dan medet umdu!

Fenerbahçe'de taraftarlar Başkan Ali Koç için kazan kaldırdı. Erken seçim sesleri yüksek sesle yeniden yükselirken Ali Koç da Aziz Yıldırım ile önemli bir görüşme yapmaya karar verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk şansı çok zor görünen Fenerbahçe'de kritik bir görüşme yapılacak. Ali Koç, camianın önde gelen isimlerinden Aziz Yıldırım ile bir araya gelecek.

Taraftardan sesini iyice yükseltti, Ali Koç Aziz Yıldırım'dan medet umdu!

Taraftarların görevinden ayrılması için istifaya davet ettiği ve seçim için imzalar topladığı Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a ilk olarak geçmişte bir dönem Aziz Yıldırım'ın yönetim ekibinde de yer alan Hakan Bilal Kutlualp, başkanlıkta rakip oldu.

Ali Koç muhaliflerinden olan ve yine Aziz Yıldırım'a yakın kimliği ile bilinen Mahmut Uslu'nun da Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını açıklaması bekleniyor.mhabqoumwkcwv5-u3-0v3a.webp

Taraftardan sesini iyice yükseltti, Ali Koç Aziz Yıldırım'dan medet umdu!

İMZA SAYISI ARTTI

Camiada seçim için imza kampanyası başlatılırken Fenerbahçe'de imza verenlerin sayısı 3500'e ulaştı.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM ZİRVESİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sabah'ta, Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir araya geleceği belirtildi.

İkilinin kulübün geleceğiyle ilgili önemli konuları masaya yatıracağı aktarılırken, Koç'un Yıldırım'dan destek isteyeceği vurgulandı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Ali Koç, yönetimi ile birlikte gelen tepkilere ve eleştirilere rağmen görevine devam edeceğini açıklamıştı.

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