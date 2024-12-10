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Isparta'da acı veda: Helikopter kazasında şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Isparta'da acı veda: Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Isparta'da acı veda: Helikopter kazasında şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı
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Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Isparta'da acı veda: Helikopter kazasında şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Isparta'da acı veda: Helikopter kazasında şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Isparta'da acı veda: Helikopter kazasında şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

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Kaynak:AA

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