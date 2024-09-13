Narin'in babası serbest kaldı! İlk işi fenomenlere saldırmak oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44), ağabeyi Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46), kızı Birsen Güran (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amca Salim Kaya tutuklandı. 15 yaşından küçük olan diğer işçisi RA, 15 yaşından küçük olduğu için adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ömer bebeğe ne oldu? Özel hastaneye büyük suçlama

Galatasaray'da istifa depremi! Cenk Ergün görevden ayrıldı

Narin Güran'ın babası Arif Güran konuştu

İlk günden beri söylediğimiz gibi. Devlet elinden gelenin çok daha fazlasını yaptı. Kızımın sağlıklı olması benim en büyük arzumdu. Gizlilik kararı bu soruşturmayla ilgilidir. Allah izin verirse, kim olursa olsun bir devlet kuracak. Devlet, kim yakalanmışsa ve suçluysa bunları çıkaracaktır. Son cümlem ve ilk cümlem aynı. İlk ve son ifadeler aynı şeydir.

Tanımadığım kişilerin kızımın fotoğrafını çekmesini istemiyorum, çünkü fenomenler kızımdan nemalanacak. Kızımın acısıyla başa çıkamıyorum. İstiyorum.Gözaltı değilim, misafirdim. Araştırmalar hala yürütülüyor. Kimden ne talep edildi? Ailemiz çekirdek ve lüks değildi. Sonuç olarak, soruşturma hala devam ediyor. Devlet herhangi bir kişiden şüpheleniyorsa kabul edebilir. Bütün köy elde edilebilir. Bu benim görüşüm. Devlet, kızımızın kanını yerde bırakmaz.