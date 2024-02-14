Nakit para arayan yaşadı! 7 banka kampanya başlattı

Şubat ayından itibaren, Türkiye'nin önde gelen yedi bankası müşterilerine sundukları avantajlarla öne çıkıyor. Vatandaşlar, bu bankaların faizsiz nakit avans kampanyaları aracılığıyla nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu kampanyalar, hem müşteri memnuniyetini artırmak hem de müşteri kitlesini genişletmek amacıyla başlatıldı ve özellikle zorlu ekonomik koşullar nedeniyle nakit sıkıntısı çeken insanlar için önemli bir yardımcı haline geldi.

Konut kredisi ne zaman çıkıyor? 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?

Acil paraya sıkışana büyük fırsat! Halkbank 150 bin TL kredi veriyor

Halkbank kredi kampanyasını duyurdu! Tek bir şartla anında 30 bin kredi

Kredi Veren Bankalar

İş Bankası, müşterilerine %0 faizle 30.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans sunan İşCep uygulamasını sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak için sadece Akbank müşterisi olmak yeterli: %0 faizle 30.000 TL'ye kadar taksitli avans ve kredi.

QNB Finansbank, müşterilerinin daha düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamak için %0 faizle 10.000 TL'ye varan kredi fırsatları sunuyor. Garanti BBVA, %0 faizli 30.000 TL'ye kadar taksitli avans ve kredi avantajı sunar.

Haberin Devamı

%0 faizle 10.000 TL'ye kadar nakit avans veren Denizbank ve Yapı Kredi, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere 20.000 TL'ye kadar nakit avans kampanyaları sunuyor. ING, %0 faizle 20.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans sunarak müşterilerinin finansal esnekliğini artırıyor.

Bu kampanyalar, özellikle alım gücünün düşük olduğu günlerde vatandaşları mutlu ediyor. Faizsiz nakit avans imkanları, finansal sıkıntı yaşayan kişiler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Vatandaşlar, bu kampanyalardan yararlanarak ihtiyaç duydukları parayı karşılamak için ilgili bankalara başvurabilirler.