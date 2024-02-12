Müttehitler hem dertli hem de şaşkın! 50 bin liraya çalışacak usta bulamıyorlar

İnşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı gün geçtikçe büyürken, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, işçilerin aylık ücretlerinin 50 bin TL'yi aştığını, sektörde eleman sıkıntısı yaşandığını söyledi.

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Müttehitler hem dertli hem de şaşkın! 50 bin liraya çalışacak usta bulamıyorlar

İnşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı gün geçtikçe büyürken, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, işçilerin aylık ücretlerinin 50 bin TL'yi aştığını, sektörde eleman sıkıntısı yaşandığını söyledi. Olgun, "Sıvacı, boyacı, kalıp ustasının günlük yevmiyesi 2 bin TL'yi buldu. Sektörde bırakın kalifiye elemanı, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü. Sıvacılar, demirciler, kalıpçıların maaşları, beyaz yakalı çalışanların maaşlarından daha yüksek seviyede" dedi.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi, bölgede hızla başlayan konut inşaatları nedeniyle personel bulma sorununu artırdı. İzmir Torbalı'da, inşaat sektöründe çalışan kalifiye işçilerin günlük yevmiyelerinin 2 bin TL'ye ulaştığı öğrenildi.

Bu yüksek talep karşısında özellikle; sıva, demir, kalıp, boya ve inşaat ustaları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda usta ve yardımcı eleman eksikliği yaşanıyor. İnşaat sektöründeki personel sıkıntısı, projelerin zamanında tamamlanmasını ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasını zorlaştırarak, sektördeki işverenleri olumsuz etkiliyor. Gençlerin inşaat sektörüne ilgi göstermemesi sorunu daha da derinleştirirken, bu durum gelecekte nitelikli iş gücü arzında ciddi bir azalmaya yol açabilir.

"18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor"

İnşaat sektöründe, maliyet artışlarının yanı sıra iş gücü alanında da zorluklar yaşandığını vurgulayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İzmir'in en çok konut üreten ilçelerinden Torbalı'da da, inşaat sektöründe çalışacak eleman problemi baş göstermeye başladı. Kalıp, sıva, demir gibi beceri gerektiren mesleklerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Halihazırda bulunan işçilerin çoğu da deprem bölgesindeki inşaatlara kaydı. Sektörde bırakın kalifiye elemanı, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü. Yerlerine yeni bir iş gücü gelmedi, açık pozisyonlar ise büyüdü. Gençlerimize inşaat denildiğinde, korku dolu gözlerle bakıyorlar. 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor" diye konuştu.

"İşçilerin aylık maaşları ortalama 50 bin lirayı aşıyor"

Olgun, "TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 113,47 artış gösterdi. Malzeme giderleri gibi işçi maaşları da yükselmeye devam ediyor. İşçilerin aylık maaşları ortalama 50 bin lirayı aşıyor. Günlük olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen ücretler, mesailerle birlikte aylık 60-70 bin lirayı buluyor. Sıvacılar, demirciler, kalıpçıların maaşları, beyaz yakalı çalışanların maaşlarından daha yüksek seviyede" şeklinde aktardı.

Kalifiye eleman eksikliğinin, projelerin zamanında tamamlanmasını ve kalite standartları karşılamayı zorlaştırdığını vurgulayan Olgun, "Torbalı'da konut satışlarında 2020 yılından beri bir düşüş yaşanıyor. 2020 yılında 6 bin 890, 2023 yılında ise 5 bin 390 konut satışı gerçekleşti. Yüzde 21,77 oranında bir azalma var. Müteahhitler inşaatlarda çalışacak eleman bulamıyor. 20 kişinin yaptığı işi 10 kişi yapmaya çalışıyor. İnşaatlar zamanında yetişemiyor. Bu durum hem müteahhitlerimize hem de vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar doğuruyor" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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