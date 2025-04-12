Müge Anlı'da gündem olmuştu: Şanlıurfa'da 11 yıl önce çuvalda ölü bulunan Zehra'nın katilleri bulundu!

Müge Anlı'da gündem olmuştu: Şanlıurfa'da 11 yıl önce cesedi çuvala sarılı halde amcasının evinin yakınında bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili sır perdesi çözüldü...

ÇUVALDAKİ DNA KATİLİ ELE VERDİ

Şanlıurfa'da 11 yıl önce cesedi çuvala sarılı halde amcasının evinin yakınında bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili üvey anne, amca, yenge ve amcaoğlu tutuklandı. Zehra'nın boynunda amcasının oğlu Hasan Topdağ'a ait DNA çıktı.

Olay, 25 Ocak 2014'te Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek kırsal Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kaybolmuştu. Çocuğu bulamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, ekipler, küçük kızın cansız bedenini kaybolduktan 1 gün sonra evlerinin 10 metre ilerisinde amcasının evinin yakınında çuvala sarılı halde bulmuştu.

HER DELİL TİTİZLİKLE İNCELENDİ

Cinayet zanlısı ya da zanlılarını belirlemek için özel bir ekip kuruldu. Ekip, yıllarca zanlı ya da zanlıları bulmak için her türlü delili titizlikle inceledi. Ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Aile, ATV 'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katılmış, ancak katil ya da katiller belirlenememişti. Programda, yenge Kadriye Topdağ'ın bir erkekle birlikte olduğu, Zehra'nın da bunu gördüğü ve öldürüldüğü iddiası gündeme gelmişti.

ÖZEL EKİP DOSYAYI TEKRAR AÇTI

Cinayetin üzerinden geçen 11 yıl içerisinde birçok kişinin sorgusu gerçekleştirildi. 15 gün önce gelen bir ihbar ve yeni delillere ulaşan özel ekip dosyayı tekrar açtı ve aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Aile üyelerinin her birinden DNA ve parmak izi örneği alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey anne Ceylan Topdağ, amca İsmail Topdağ, yenge Kadriye Topdağ ve amcasının oğlu Hasan Topdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğularak öldürüldüğü belirlenen Zehra'nın boynunda ve cesedinin bulunduğu çuvalda amcasının oğlu Hasan Topdağ'a ait DNA olduğu belirlendi. Zehra'nın ölümü Diyarbakır'da öldürüldükten sonra çuvala konularak dere yatağına bırakılan Narin Güran cinayetini akıllara getirdi. Tutuklanan aile üyeleri suçlamaları kabul etmezken, Zehra'nın görmemesi gereken birşeyi gördüğü ve boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Akaryakıtta tabela yine değişti: Benzine zam geldi!

Saadet Partisi Pendik İlçe Kongresi 27 Nisan’da Yapılacak

Danla Bilic'den olay görüntü! ''Artık dayanamıyorum'' dedi: Yüzünün son halini paylaştı! Danla Bilic kimdir?