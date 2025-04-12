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Akaryakıtta tabela yine değişti: Benzine zam geldi!

Akaryakıtta tabela yine değişti: Akaryakıt ürünlerinden benzine zam yapıldı.

Akaryakıtta tabela yine değişti: Benzine zam geldi!
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Akaryakıtta tabela yine değişti: Akaryakıt ürünlerinden benzine zam yapıldı.

Akaryakıt ürünlerinden benzine zam yapıldı. 81 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.

ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşlarına ilişkin gerilim tırmanırken küresel ekonomide durgunluk beklentisi ve OPEC+ üyelerinin petrol üretimlerini artırmaya yönelik taahhütleri petrol fiyatlarını 61.5 dolar seviyelerine kadar getirmişti.

Akaryakıtta tabela yine değişti: Benzine zam geldi!

Kısa vadedeki dip seviyesinden yeniden yükseliş hareketi gösteren ve 65 dolara yaklaşan petrol nedeniyle benzine zam geldi.

Akaryakıtta tabela yine değişti: Benzine zam geldi!

Benzinin litre fiyatı 0.81 lira arttı

İstanbul'da benzin 44.18 lira, Ankara'da 44.75 lira, İzmir'de 45.12 lira seviyesinden satılıyor.

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Kaynak:AA

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