Akaryakıtta tabela yine değişti: Benzine zam geldi!

Akaryakıtta tabela yine değişti: Akaryakıt ürünlerinden benzine zam yapıldı.

Akaryakıt ürünlerinden benzine zam yapıldı. 81 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.

ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşlarına ilişkin gerilim tırmanırken küresel ekonomide durgunluk beklentisi ve OPEC+ üyelerinin petrol üretimlerini artırmaya yönelik taahhütleri petrol fiyatlarını 61.5 dolar seviyelerine kadar getirmişti.

Kısa vadedeki dip seviyesinden yeniden yükseliş hareketi gösteren ve 65 dolara yaklaşan petrol nedeniyle benzine zam geldi.

Benzinin litre fiyatı 0.81 lira arttı

İstanbul'da benzin 44.18 lira, Ankara'da 44.75 lira, İzmir'de 45.12 lira seviyesinden satılıyor.

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