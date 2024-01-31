MTV ödemelerinde son gün! MTV ödemesi nasıl yapılıyor?

Motorlu taşıtlar vergisi online sistem üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Peki, online MTV ödemesi nasıl yapılır?

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MTV ödemelerinde son gün! MTV ödemesi nasıl yapılıyor?

2024 Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek. Bugün ödeme yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacaktır. MTV iki yılda bir ödenir. Ocak ve temmuz ayları eşit iki taksite ayrılmıştır.

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Ödemeler Online Gerçekleştirilebiliyor

Başkanlığın web sitesi, müşterilerin MTV taksitlerini ödemek için kredi ve banka kartlarını kullanmasına olanak tanır.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla da bu ödeme yapılabilir.

İnternet üzerinden yapılan ödemelerde herhangi bir mağduriyet yaşamamak için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" veya bankaların resmi web sitelerine yazarak girmelisiniz.

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