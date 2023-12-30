2024 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu! Yeni tarife resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.
2024 OTOMOBİL MTV TARİFESİ
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)