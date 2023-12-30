2024 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu! Yeni tarife resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak diye merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artırılarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.