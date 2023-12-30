2024 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu! Yeni tarife resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak diye merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artırılarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

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2024 Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu! Yeni tarife resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

2024 OTOMOBİL MTV TARİFESİ

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EK MTV'yi ödemeyenler dikkat: Yarın son gün! Eğer zamanında ödemezseniz başınıza bunlar gelebilir!EK MTV'yi ödemeyenler dikkat: Yarın son gün! Eğer zamanında ödemezseniz başınıza bunlar gelebilir!

Yüzde 58,46 zamlandı! Yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek? Hepsi kalem kalem hesaplandı...Yüzde 58,46 zamlandı! Yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek? Hepsi kalem kalem hesaplandı...

Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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