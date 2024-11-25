MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den soluk kesen operasyon: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği PKK/YPG'li 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?

Günlük burç yorumları 25 Kasım Pazartesi: Bazı özel durumlar söz konusu!

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...