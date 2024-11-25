  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den soluk kesen operasyon: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Yayınlanma:

MSB'den soluk kesen operasyon: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği PKK/YPG'li 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

MSB'den soluk kesen operasyon: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?

Günlük burç yorumları 25 Kasım Pazartesi: Bazı özel durumlar söz konusu!Günlük burç yorumları 25 Kasım Pazartesi: Bazı özel durumlar söz konusu!

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü
SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü
İstanbul'da İlçe ilçe gezerek katliam yaptı: Ailesi ve akrabalarından çok sayıda kişiyi silahla katledip intihar etti!
İstanbul'da İlçe ilçe gezerek katliam yaptı: Ailesi ve akrabalarından çok sayıda kişiyi silahla katledip intihar etti!
Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?
Çok konuşulacak son seçim anketi! Bugün seçim olsa iktidar değişiyor mu?
Ölüm ucuz, hayat pahalı! 25 Kasım 2024 gazete manşetleri
Ölüm ucuz, hayat pahalı! 25 Kasım 2024 gazete manşetleri
Antalya Havalimanı'nda kabus anları! 79 yolcusu olan uçak yandı
Antalya Havalimanı'nda kabus anları! 79 yolcusu olan uçak yandı
Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! Velayetini almak istemişti, hayatını kaybetti
Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! Velayetini almak istemişti, hayatını kaybetti
Hamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştü
Hamsi almak isteyen pazara koşsun! Tezgahlar doldu, fiyat düştü