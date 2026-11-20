FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJLARI

Fed tutanaklarında enflasyon risklerinin yukarı yönlü seyrine dikkat çekilirken, bazı yetkililer daha sıkı para politikası adımlarının gündeme gelebileceğini dile getirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, artan fiyat baskılarına karşı daha sert bir politika adımı gerekebileceğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise enflasyonist baskıların sürdüğü ekonomik ortamda daha sıkı para politikası duruşuna destek verebileceğini belirtti.

Altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendinin oluşabilmesi için hem bireysel tüketicilerin hem de merkez bankalarının alım iştahının artması gerektiği vurgulanıyor.Öte yandan son dönemde ortaya çıkan bilgisayar sistemi arızaları ve yapay zeka kaynaklı kaygıların, yatırımcıları yeniden altın gibi fiziki varlıklara yönlendirebileceği ifade edildi.