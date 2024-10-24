Motorin fiyatları yine değişiyor! 24 Ekim Perşembe güncel benzin-motorin litre fiyatları
Araç sahipleri, en son haberleri takip ederek benzin fiyatlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde devam eden indirimler tabelaya yansıdı. Dün hem benzinin litre fiyatına hem de mazotun fiyatına zam yapıldığı söylense de, sadece motorin fiyatında bir artış olduğu bildirildi.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam haberi geldi. Önceki gün benzinin fiyatı 1,87 TL, motorinin fiyatı da 1,65 TL düşmüştü. Bu kez benzine zam geliyor. Akaryakıta yapılacak zamlar ne kadar olacak?
MAZOTA ZAM GELİYOR
Dün, Brent petroldeki hareketlilik, benzin ve mazot fiyatlarını etkilerken, benzin ve mazot fiyatlarının iki kat artacağı söylendi. Bununla birlikte, bu sabah alınan son bilgiye göre zammın yalnızca motorin fiyatında olacağı bildirildi.
Foreks Haber, sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren 0,80 TL artışı bekleniyor. Benzin grubunda bir fiyat değişikliği beklenmediğini yetkililer açıkladı.
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25 Ekim'den önce benzin! Akaryakıta yeni zam açıklaması
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 42,81 TL
Motorin litre fiyatı: 41,89 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 42,68 TL
Motorin litre fiyatı: 41,82 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 43,21 TL
Motorin litre fiyatı: 42,40 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43,65 TL
Motorin litre fiyatı: 42,91 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL