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Motorin fiyatları yine değişiyor! 24 Ekim Perşembe güncel benzin-motorin litre fiyatları

Araç sahipleri, en son haberleri takip ederek benzin fiyatlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde devam eden indirimler tabelaya yansıdı. Dün hem benzinin litre fiyatına hem de mazotun fiyatına zam yapıldığı söylense de, sadece motorin fiyatında bir artış olduğu bildirildi.

Motorin fiyatları yine değişiyor! 24 Ekim Perşembe güncel benzin-motorin litre fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam haberi geldi. Önceki gün benzinin fiyatı 1,87 TL, motorinin fiyatı da 1,65 TL düşmüştü. Bu kez benzine zam geliyor. Akaryakıta yapılacak zamlar ne kadar olacak?

MAZOTA ZAM GELİYOR

Dün, Brent petroldeki hareketlilik, benzin ve mazot fiyatlarını etkilerken, benzin ve mazot fiyatlarının iki kat artacağı söylendi. Bununla birlikte, bu sabah alınan son bilgiye göre zammın yalnızca motorin fiyatında olacağı bildirildi.

Foreks Haber, sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren 0,80 TL artışı bekleniyor. Benzin grubunda bir fiyat değişikliği beklenmediğini yetkililer açıkladı.

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,81 TL
Motorin litre fiyatı: 41,89 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,68 TL
Motorin litre fiyatı: 41,82 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,21 TL
Motorin litre fiyatı: 42,40 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,65 TL
Motorin litre fiyatı: 42,91 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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