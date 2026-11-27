Elektrikli araç sahiplerine kötü haber! Şarja yeni kural geldi, resmen yasaklandı!

Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanan Yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile müstakil konutlar hariç otoparklarda uzatma kablosu ve normal prizlerle elektrikli araç şarjı yasaklandı.

Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanan Yeni Bina Yangın Yönetmeliği, elektrikli araç sahiplerini ve otopark işletmecilerini doğrudan ilgilendiren sert yasaklar ve teknik zorunluluklar getirdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte otoparklarda uzatma kablosu ve sıradan prizlerle araç şarj etme dönemi resmen sona erdi.

KONTROL ÜNİTESİ OLSA BİLE EV TİPİ PRİZ YASAKLANDI

Yeni yönetmelik, özellikle çok katlı yapılar ve toplu kullanım alanlarındaki otoparklarda yaşanan elektrik kaynaklı risklere karşı net bir sınır çizdi. Yönetmeliğin otoparklara ilişkin maddesinde şu hüküm yer aldı:

“Müstakil konutlar hariç, üzerinde kontrol ünitesi bulunsa dahi sarj kablolarıyla ev tipi prizler üzerinden bağlantı yapılamayacağı”

Bu düzenleme doğrultusunda, müstakil konutlar dışında kalan tüm otoparklarda sıradan fişler ve ev tipi priz bağlantıları üzerinden elektrikli araçların şarj edilmesi yasaklandı.

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DEVRE KESİCİ VE YAYGIN ALGILAMA SİSTEMİ ŞARTI

Yönetmelik yalnızca priz yasağıyla sınırlı kalmadı; otoparklardaki teknik altyapı standartlarını da baştan aşağı yeniledi. Yeni kurallara göre tüm şarj sistemlerinde akımı anında kesecek devre kesicilerin bulundurulması zorunlu tutuldu. Ayrıca kapalı otoparklardaki bütün elektrik sistemlerinin yangın ve su baskınından etkilenmeyecek nitelikte olması şart koşuldu. Ayrım yapılmaksızın bütün otoparklarda yaygın algılama sistemlerinin kurulması da zorunlu hale getirildi.

AVM’LER DAHİL TÜM SİSTEMLERE 1 OCAK 2029 SÜRESİ

Mevcut otoparklardaki kurulu şarj altyapılarının dönüşümü için de kesin bir takvim belirlendi. Buna göre otoparklarda halihazırda kurulu bulunan şarj sistemlerinin 2 yıl içinde yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekecek. Alışveriş merkezleri dahil olmak üzere kapalı otoparklardaki tüm şarj üniteleri ve sistemleri, en geç 1 Ocak 2029 tarihine kadar yeni yangın yönetmeliği standartlarına tam uyumlu hale getirilecek.

Kaynak: NTV

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