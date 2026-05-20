  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!

Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında Dünya Kupası hedeflerinin konuşulduğu canlı yayında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!
Yayınlanma:

Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında Dünya Kupası hedeflerinin konuşulduğu canlı yayında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!

Bakan Bak’ın “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” sözlerine Erdoğan, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle salonda alkış tufanı koptu.

Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Program sırasında Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Erdoğan'dan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayar: Kazanacağız diyeceksin!

BAKAN BAK: SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ

Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN

Bunun üzerine Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.

Malatya'da deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldiMalatya'da deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Bankalar bayram öncesi limitleri güncelledi: ATM'den kim ne kadar para çekebilecek?Bankalar bayram öncesi limitleri güncelledi: ATM'den kim ne kadar para çekebilecek?

CHP yangın yeri! Özel-Böcek birbirine düştü: HTS kayıtları incelensin, 200 bin dolar verdimCHP yangın yeri! Özel-Böcek birbirine düştü: HTS kayıtları incelensin, 200 bin dolar verdim

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Malatya'yı deprem fena salladı! Herkes sokağa döküldü!
Malatya'yı deprem fena salladı! Herkes sokağa döküldü!
Malatya'da deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Malatya'da deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Gençliğe emanet edilen mücadele: 19 Mayıs 1919
Gençliğe emanet edilen mücadele: 19 Mayıs 1919
Bakan Gürlek, ''Hiçbir suç karanlıkta kalmayacak'' demişti: Nevşehir'deki 10 yıllık çifte cinayet dosyası aydınlandı!
Bakan Gürlek, ''Hiçbir suç karanlıkta kalmayacak'' demişti: Nevşehir'deki 10 yıllık çifte cinayet dosyası aydınlandı!
Tekirdağ şehitlerine acı veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Tekirdağ şehitlerine acı veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Bıçaklanıp hastaneye kaldırılan genç, 10. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti
Bıçaklanıp hastaneye kaldırılan genç, 10. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti
Terörsüz Türkiye yasasından önemli gelişme: Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak, işte detaylar...
Terörsüz Türkiye yasasından önemli gelişme: Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak, işte detaylar...