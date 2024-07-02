Twitter düzeldi mi? 2 Temmuz Twitter sorunu

2 Temmuz 2024 Twitter çöktü mü? Twitter’a erişim problemi yaşanıyor. Twitter düzeldi mi? Tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

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Twitter düzeldi mi? 2 Temmuz Twitter sorunu

2 Temmuz 2024 Salı günü saat 01:15 itibariyle Twitter erişim sorunları var. İlk bilgilere göre Twitter (X) çöktü.

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Dün meydana gelen olayların bir sonucu olarak Kayseri bölgesinde bant daraltma uygulaması uygulandı. Ülke çapında Twitter erişiminde sorunlar yaşanıyor.

Twitter (X) çöktü mü, dondu mu? X akışında sorun yaşayan kullanıcılar, dünya çapında en geniş kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girişte bu sorunun cevabını araştırıyor. Twitter'ın (X) hata tespit raporu 2 Temmuz 2024'te açıklandı. Bu, 01:10 saatleri itibariyle bölgede aksamalar olduğunu bildirdi.

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