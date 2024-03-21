Milyonların merakla beklediği haberi bakan verdi: Promosyonlar o tarihte yatmaya başlayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kayseri mitinginde konuştu. Emeklileri yakından ilgilendiren mesajı paylaşan Erdoğan, kamu bankalarının promosyonunu müjdeledi.

Erdoğan'dan emeklilere kamu bankası promosyon müjdesi!

ERDOĞAN’DAN PROMOSYON ÇIKIŞI

Ekonomik koşulların zor olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, emekliler için yeni promosyon çalışmalarını aktardı. Recep Tayyip Erdoğan,

“En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız.

Erbakan hocanın en yakınındaki isimden bomba açıklama! Yeniden Refah partisi Murat Kurumu destekleme kararımı alacak?

İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız.

Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.”

Haberin Devamı

BAKAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan’ın müjdelediği promosyon ödemeleri için tarih verdi. Vedat Işıkhan,

“Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak.”

TCMB faiz kararı sonrası altın ve dolarda şok düşüş!