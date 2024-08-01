Milyonlarca emekliye güzel haber! SGK ve 13 banka anlaştı! Emekliye özel indirim

Milyonlarca emekliyi sevindirici bir gelişme yaşanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirim protokolü imzalandı. İşte tüm detaylar.

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Milyonlarca emekliye güzel haber! SGK ve 13 banka anlaştı! Emekliye özel indirim

SGK'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına müreffeh bir hayat yaşamaları adına kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle yapılan istişareler sonucunda iş birliği protokolü yaptıklarını söyledi.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ SEVİNDİREN HABER

"Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj, fırsatları oluşturduk." diyen Aydın, "emekliler.gov.tr diye bir sitemizi de hayata geçirdik. Oraya da girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Her ilde SGK merkezlerinde kurdukları emekli masasıyla emeklilere rehberlik yapıldığını belirten Aydın, "Bugün 81 ilimizde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yapılmış." dedi.

Emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların da emekli banka ve kredi kartları oluşturduklarını bildiren Aydın, bunlar üzerinden söz konusu fırsatları hayata geçirdiklerini anlattı.

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TROY'UN İKİNCİ ÇEYREKTEKİ İŞLEM HACMİ YÜZDE 1200 ARTTI

SGK Başkanı Raci Kaya da "Emekliler Yılı" kapsamında yıl boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Bakanlık ile eş güdüm içinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kaya, bankaların, emekliler için çok hızlı bir şekilde sürece dahil olduklarını ve özel indirim ve ayrıcalıklarla emeklilere bir katkı sağlamak için canı gönülden çalıştıklarını ifade etti.

Bankalar adına konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık ise emeklilerin finansal ihtiyaçları için en doğru çözümleri üretmeye odaklandıklarını bildirdi.

Sağlık, "Orta Vadeli Program'da yer alan stratejiler çerçevesinde düzenleyici otoriteler, BKM ve bankacılık sektöründe milli kart şeması TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmini önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1200 oranında arttırdık. Ülkemizde aynı dönemde toplam kartlı alışveriş hacim artışı yüzde 103 olarak gerçekleşmiştir. Güç birliği yaptığımızda belirlenen hedeflere ulaşabilme potansiyelimizi ifade etme yönünden anlamlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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13 BANKAYLA EMEKLİYE İNDİRİM ANLAŞMASI İMZALANDI

Konuşmaların ardından, bankaların temsilcilerine hediye takdimi yapıldı. Program aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Yapılan işbirliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ YAPILAN BANKALAR ŞÖYLE:

"PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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