Altın yine uçtu gidiyor: Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ

Altın fiyatları Fed'den faiz indirimi beklentileri ve yeniden alevlenen ABD-Çin tansiyonu nedeniyle 4.169,21 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Gümüş de benzer nedenlerle 53,55 dolar/ons seviyesini gördü.

Anlık altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden artması ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi sonucunda, yatırımcıların güvenli limanlara talebinin artmasıyla tarihi zirvesine ulaştı.

Altın ons başına 4 bin 78 dolarla rekor seviyeyi görürken dün 4 bin 77 dolardan işlem gördü. Serbest piyasada gram altın 5 bin 477 liradan, çeyrek altın ise 8 bin 958 liradan işlem gördü.

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Ortadoğu’daki gelişmeler son dönemde altın piyasası için zayıf bir destek olmuştu, ancak şimdi ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanmasıyla risk algısı geri döndü” diye konuştu.