Altın yine uçtu gidiyor: Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar?

Altın yine uçtu gidiyor! Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde yer almaya devam ediyor: Peki bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar?
Çin ve ABD arasında artan ticari gerginlik, küresel piyasaları da vurdu. “Hareketin arkasında Trump’ın uzlaşmacı mesajları var” diyen bir analist, altcoin’lerin ise hâlâ 9 Ekim seviyelerinin oldukça altında işlem gördüğüne dikkat çekti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar? İşte altın alış-satış fiyatları son dakika haberleri

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ

Altın fiyatları Fed'den faiz indirimi beklentileri ve yeniden alevlenen ABD-Çin tansiyonu nedeniyle 4.169,21 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Gümüş de benzer nedenlerle 53,55 dolar/ons seviyesini gördü.

Anlık altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden artması ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi sonucunda, yatırımcıların güvenli limanlara talebinin artmasıyla tarihi zirvesine ulaştı.

Altın ons başına 4 bin 78 dolarla rekor seviyeyi görürken dün 4 bin 77 dolardan işlem gördü. Serbest piyasada gram altın 5 bin 477 liradan, çeyrek altın ise 8 bin 958 liradan işlem gördü.

Capital.com analisti Kyle Rodda, “Ortadoğu’daki gelişmeler son dönemde altın piyasası için zayıf bir destek olmuştu, ancak şimdi ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanmasıyla risk algısı geri döndü” diye konuştu.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

Spot altın şu sıralarda yüzde 1,3 artışla 4163,62 dolar seviyesinde. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 58,6 değer kazandı.


Gram altın ise 5606 TL'ye yükseldi. Cuma gününden bu yana yükseliş neredeyse 200 TL'yi buldu.

22 ayar gram altın fiyatı ise 5.221,25 olarak güne başladı.

Gümüş fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,76 artışla 53,19 dolar. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 84,14

ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.356,00

Çeyrek altın satış fiyatı:9.463,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 EKİM 2025

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.593,50

Gram altın satış fiyatı:5.594,25

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.157,70

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.157,90

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı:18.712,00

Yarım altın satış fiyatı:18.932,00

22 AYAR GRAM ALTIN FİYATI

Alış- 5.221,25

Satış- 5.465,50

HAS ALTIN FİYATI

Alış- 5.736,960

Satış- 5.770,460

ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Ata altın alış fiyatı:37.363,39

Ata altın satış fiyatı:38.301,69

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:36.231,16

Tam altın satış fiyatı:36.941,86

