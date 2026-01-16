Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Kaardeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, zamanla kuzeyinde 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.