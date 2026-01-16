  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 1 113

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 2 213

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 3 313

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 4 413

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 6 613

EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 9 913

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 13 1313

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Batı Kaardeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, zamanla kuzeyinde 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

HABERE YORUM KAT