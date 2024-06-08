Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış beklentisiyle ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle 8 Haziran 2024 Cumartesi günü için yapılan tahminler, bazı illerde sel ve su baskınlarının olasılığını artırıyor.

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor

Ülkemiz genelinde son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, ani ve yoğun yağışlara yol açıyor. Özellikle büyük şehirlerde ikamet edenler, ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmalı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip etmelidir.

Meteoroloji, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Rize, Artvin, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya, Afyonkarahisar, Bolu ve Karabük illerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini bildirdi.

Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımıBelediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı

Emekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlarEmekliye geri ödemesiz destek! Promosyon ödemesinde tarihi rakamlar

Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksinizEvlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz

Bu illerde ikamet edenlerin meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almaları çok önemlidir. Sel ve su baskını riskini azaltmak için, sağanak yağışlar sırasında trafiğe çıkmamak ve su birikintilerinden ve sele maruz kalmış yerlerden uzak durmak çok önemlidir. Tedbirli olmak, olası risklerden en iyi şekilde korunmaktır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Son Haberler
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtım programında konuştu: 'Bütçede aslan payını eğitime ayırdık'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtım programında konuştu: 'Bütçede aslan payını eğitime ayırdık'
Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!
Şişli’de korkunç olay! Mezuniyet kutlaması sırasında dev ekranın altında kaldılar!
Çok Okunanlar
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Kırmızı bültenle aranıyordu! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Macaristan'dan İadesini bekliyoruz
Kırmızı bültenle aranıyordu! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Macaristan'dan İadesini bekliyoruz
BİM 7 haziran aktüel ürünler! Televizyon, elektrikli bisiklet, kulaklık, mutfak ürünleri
BİM 7 haziran aktüel ürünler! Televizyon, elektrikli bisiklet, kulaklık, mutfak ürünleri
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı