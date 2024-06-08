Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor

Ülkemiz genelinde son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, ani ve yoğun yağışlara yol açıyor. Özellikle büyük şehirlerde ikamet edenler, ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmalı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip etmelidir.

Meteoroloji, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Rize, Artvin, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya, Afyonkarahisar, Bolu ve Karabük illerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini bildirdi.

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Bu illerde ikamet edenlerin meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almaları çok önemlidir. Sel ve su baskını riskini azaltmak için, sağanak yağışlar sırasında trafiğe çıkmamak ve su birikintilerinden ve sele maruz kalmış yerlerden uzak durmak çok önemlidir. Tedbirli olmak, olası risklerden en iyi şekilde korunmaktır.