Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı

Yahşihan Belediyesi, 40 yeni çalışan alacak. Peki, hangi pozisyonlara işçi alınacak?

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Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı

Belediye çok sayıda personel alımı yapacak. Alımı yapılacak 40 personele ilişkin detayları haberimizde görebilirsiniz. Yahşihan Belediyesi yeni personel alımı yapacak.

İşe Alınacak Personel Pozisyonları: On temizlik işçisi (elle, sokak, park vb.), on temizlik görevlisi, on beden işçisi (genel) ve on büro işçisi.

Başvuru Şartları

En az 18 yaşında olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vardiyalı çalışmaya uygun olmak, temizlik işçisi, temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonları için C sınıfı ehliyet sahibi olmak, beden işçisi pozisyonları için askerlikle ilişkisinin olmaması İş arayanlar için son derece önemli bir fırsat olan bu alıma başvurmayı unutmayın!

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