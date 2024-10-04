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Messi'de artık Ziraat Bankalı! Anlaşma kısa süre önce duyuruldu

Bankart, Ziraat Bankası ödeme sistemleri teknoloji devi Mastercard ile işbirliğiyle dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Messi'yi yeni yüzü olarak seçti.

Messi'de artık Ziraat Bankalı! Anlaşma kısa süre önce duyuruldu
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Ziraat Bankası, ödeme sistemleri teknoloji devi Mastercard ile işbirliği yaparak ünlü futbolcu Lionel Messi'yi Bankkart'ın yeni yüzü olarak belirledi. Bu stratejik işbirliği sayesinde Messi, Ziraat Bankası tarafından sunulan Bankkart ve Bankkart Mobil ürünlerinin avantajlarını tanıtacak.

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Ziraat Bankası, Mastercard'ın Lionel Messi ile dünya çapında sponsorluk haklarına sahip olduğunu ve bu hakları Bankkart için Türkiye'de Ziraat Bankası'na ücretsiz olarak sunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Mastercard'ın değerli desteğiyle hayata geçen Bankkart Lionel Messi iletişiminin, markamızın sunduğu avantajların farkındalığını artırmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" denildi. İfadelerinde, "Türkiye'nin en büyük finans şirketlerinden biri olan Ziraat Finans Grubu'nun Bankkart markası ile dünya futbol efsanesi Messi'yi bir araya getiren bu işbirliği bizleri oldukça heyecanlandırıyor" dedi.

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