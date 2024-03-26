Merkez Bankası’nın faizi artırmasıyla bankalar getirilerini güncelledi: İşte 1 milyon liranın sağladığı kazanç…

Enflasyonun halen yüksek seyrettiği Türkiye’de Merkez Bankası faiz artışından çekinmiyor. 2024 yılında sabit faiz politikası bekleyen uzmanlar için TCMB sürpriz yaptı. Bu ay için sabit beklenen faiz kararında yüzde 5’lik artış yansıdı.

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1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Türkiye Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitti. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

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Faiz oranının yükselmesiyle beraber bankalarda da hareketlilik oluştu. Parası olan 1 milyon liranın ne kadar getiri sağladığını merak ediyor. İşte bankaların 1 milyon karşılığında verdiği faiz getirisi;

ING - Net getiri: 41.530 TL

Alternatif Bank - Net getiri: 43.191 TL

TEB - Net getiri: 45.683 TL

Denizbank - Net getiri: 44.975,34 TL

Fibabanka - Net getiri: 45.808,22 TL

Odea - Net getiri: 44.142,47 TL

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