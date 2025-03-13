Gündem yaratan 'Meral Akşener' iddiası: 'Ekrem İmamoğlu'nun danışmanını MASAK'a şikayet etti' İşte, dikkat çekici o açıklamalar...

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iddiaya göre daha önce İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan, ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etti. Dilekçede Özkan’ın banka hesapları ve para hareketlerinin incelenmesi istendi.

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet ettiği öne sürüldü.

Daha önce İYİ Parti’de siyaset yapan ve İBB’nin İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan İbrahim Özkan, 1 Kasım 2024 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olmuştu.

İddiaya göre Akşener’den Özkan ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre Akşener, Özkan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) şikayette bulundu. Akşener’in vekil avukatı Abdullah Gören tarafından MASAK’a yapılan şikayette Özkan’ın mal varlığının hızlı bir şekilde arttığı iddia edilirken, Özkan’ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi talep edildi.

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7 BAŞLIKTA İNCELEME TALEBİ

Dilekçede Özkan’la ilgili şu hususların incelenmesi talep edildi:

Özkan ve ailesine ait banka hesapları ve 2017 yılından bu yana gerçekleşen mali işlemleri tespit edilsin.

Özkan ve aile bireylerinin sahibi veya ortağı olduğu şirketler belirlensin ve bu şirketlerin İBB veya iştirakleriyle ticari ilişki içinde olup olmadığı araştırılsın.

Banka hesaplarındaki olağan dışı hareketler tespit edilsin, şüpheli para hareketleri için uluslararası finansal istihbarat paylaşımı yapılsın.

Özkan ve ailesinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının kaynağı araştırılsın, şirketler veya üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen işlemler incelensin.

Özkan’ın ve ailesinin 2017 yılından itibaren mal varlığında yaşanan artış ve azalışların nedenleri ayrıntılı olarak belirlensin.

Özkan’ın doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı gelir elde ettiğine ya da bu gelirleri kullanarak mal varlığı edindiğine dair bir şüphe olup olmadığı tespit edilsin.

TCK'nın ilgili maddeleri ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin başlatılsın.

Kaynak: İNTERNETHABER

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