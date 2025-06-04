Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'ndan Kızılay'a kurban bağışı, 'Herkes gider, Kızılay kalır'

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'ndan Kızılay'a kurban bağışı: İkili, 2025 kurban organizasyonunda yaptıkları kurban bağışı ile gündem olurken Yalçınkaya, "Kızılaya yaptığınız yardımlar her zaman için yerine ulaşacaktır. Biz zaten 'Herkes gider, Kızılay kalır.' diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum" dedi.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Kızılay'a kurban bağışında bulundu.

MasterChef Türkiye yemek yarışmasının jürileri olarak tanınan şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, dikkat çeken isimlerden.

İkili, 2025 kurban organizasyonunda yaptıkları kurban bağışı ile gündem oldu.

KIZILAY'A BAĞIŞLADI

Kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a bağışlayan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan Yalçınkaya'nın vekaletlerini, Ankara'da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak kabul etti.

Yalçınkaya, "Kızılaya yaptığınız yardımlar her zaman için yerine ulaşacaktır. Biz zaten 'Herkes gider, Kızılay kalır.' diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum" dedi.

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Türk Kızılayın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kurban bağışı kampanyasına ünlü isimlerden destekler geldi.

Türk Kızılayı, kurban bağışlarını yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

SİVRİOĞLU DA VEKALET VERDİ

Şef Sivrioğlu'nun vekaletini ise Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu kabul etti.

Sivrioğlu, "Bu yıl kurban bağışımı Kızılaya yapıyorum. Siz de kurban bağışı yaparak Kızılaya destek olabilirsiniz." dedi.

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