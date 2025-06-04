Uzman isim uyardı: Kurban etini tüketirken bunu kesinlikle yapmayın!

KAHVALTI HAFİF, ET YEMEĞİ ÖĞLE YA DA AKŞAMA

Bayram sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, etin ise öğle veya akşam yemeğinde tüketilmesini önerdi. Kızartma gibi ağır pişirme yöntemlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Prof. Bilgiç, “Fırın, tencere veya haşlama yöntemiyle pişirilen etler hem daha sağlıklı hem de sindirimi daha kolaydır. Ayrıca kavurma yapılacaksa, etin kendi yağıyla pişirilmesi yeterlidir, dışarıdan yağ eklenmesine gerek yoktur” diye konuştu.