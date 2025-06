Uzman isim uyardı: Kurban etini tüketirken bunu kesinlikle yapmayın!

BAYRAM BOYUNCA HER ÖĞÜN ET YEMEK SAĞLIĞA ZARARLI!

Prof. Dr. Bilgiç, Kurban Bayramı süresince her öğünde et yemenin sağlığa zararlı olduğuna dikkat çekti: "Bayramın dört günü boyunca sürekli et tüketmek sindirim sistemi için risklidir. Günde bir öğün et tüketimi yeterlidir. Bunun dışında daha hafif öğünlerle beslenmeye devam edilmelidir."