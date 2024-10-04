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Bakan Şimşek resmen açıkladı! Vergi adaleti için yeni adımlar atılacak

Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız" dedi.

Bakan Şimşek resmen açıkladı! Vergi adaleti için yeni adımlar atılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını belirterek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunu açıkladı.

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Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahı 16 bin TL! Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız” diye yazdı Şimşek X hesabında. Kazancını yanlış beyan eden mükelleflere yönelik denetimlerimizi genişletiyoruz” dedi.

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