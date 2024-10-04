Bakan Şimşek resmen açıkladı! Vergi adaleti için yeni adımlar atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını belirterek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunu açıkladı.

Seçil Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı! Üstünde sigara söndürmüşler

Şahan Gökbakar'a şok! 10 yıl hapis cezası alabilir

Messi'de artık Ziraat Bankalı! Anlaşma kısa süre önce duyuruldu





Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahı 16 bin TL! Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız” diye yazdı Şimşek X hesabında. Kazancını yanlış beyan eden mükelleflere yönelik denetimlerimizi genişletiyoruz” dedi.