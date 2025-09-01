Meclis kulisinde Devlet Bahçeli ile Asu Kaya yan yana geldi: CHP'liler kıyameti kopardı!

TBMM kulisinde Devlet Bahçeli ile CHP’li Asu Kaya arasında samimi bir sohbet gerçekleşirken, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

TBMM kulisinde Devlet Bahçeli ile CHP’li Asu Kaya arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. Osmaniye milletvekilleri arasındaki sıcak diyalog dikkat çekti.

TBMM kulislerinde dikkat çeken sıcak bir diyalog yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya samimi bir şekilde sohbet etti.

Kulis sohbeti sırasında CHP’li Kaya, Bahçeli’ye, “Meclis sizinle güzel” sözleriyle nezaketini dile getirdi.

Kaya, mesleği gereği bir benzetme yaparak, “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse, sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yerken görünce memnun oldum” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ise bu sözlere tebessümle karşılık vererek, “Sağ olun. Bir fotoğraf çektirelim” dedi.

Sohbetin devamında Asu Kaya, aile bağlarını hatırlatarak, “Osmaniye milletvekiliyiz ama aynı zamanda büyükbabam tarafından rahmetli babanızla tanışıklığımız, komşuluğumuz var” şeklinde konuştu.

Bahçeli de, “Hürmet duyduğumuz bir ailedir” diyerek karşılık verdi.



Kaya da “Ben de hürmet duyuyorum” sözleriyle Bahçeli’ye teşekkür etti.

Osmaniye’nin iki milletvekili arasında geçen bu samimi diyalog, hem siyasetin insani yönünü hem de kent dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Samimi konuşma, CHP içinde tartışmalara neden oldu. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti üyelerinin AK Parti ve MHP temsilcileri ile yakın görüntü vermesini sert bir şekilde eleştirdi. Arslan, bu tür karelerin parti mücadelesine zarar verdiğini ifade etti.

Arslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin dört bir yanında partimiz ağır bir kuşatma altındayken; genel başkanımız hakkında soruşturmalar ve fezlekeler hazırlanırken, cumhurbaşkanı adayımız ve birçok yol arkadaşımız haksız yere cezaevlerinde tutulurken, örgütümüz en ağır baskılarla sindirilmeye çalışılırken; kamuoyunda hakaretleriyle, saldırılarıyla bilinen iktidar ve ortaklarının temsilcileriyle verilen ‘yakınlık’ görüntüleri asla kabul edilemez".

Kaynak:Yeniçağ gazetesi

