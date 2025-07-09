MASAK ve BDDK ortaya çıkardı: POS cihazlarıyla 50 milyar liralık vurgun yaptılar!

MASAK ve BDDK ortaya çıkardı! POS cihazlarıyla 50 milyar liralık vurgun yaptılar: 6 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonu kapsamında ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi...

6 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonu kapsamında ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilenirken; şüphelilerin POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Mali polis, MASAK ve BDDK işbirliği ile gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında 50 milyar TL'lik işlem hacmini bulan büyük vurgunun ortaya çıktığı ve kara para gelirlerini akladıkları iddia edilen 85 kişiden 62'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

POS CİHAZLARI ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altında bulunan kişilerin, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

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ARDIŞIK ŞEKİLDE İŞLEM YAPTILAR!

Şüphelilerin, yabancı kartla ile şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim yaptıkları, başka yabancı kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları kaydedilirken, söz konusu şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleriyle örtüşmeyecek şekilde saat 22.00-08.00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemler yapıldığı tespit edildi.

KARA PARAYLA LÜKS İÇİNDE YAŞAM

Şüphelilerin bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, kara parayla eşlerinin ve akrabalarının üzerine taşınmaz mülkler ve arabalar aldıkları belirlendi. Ayrıca sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları ve lüks yaşantılarının olduğu anlaşıldı.

VURGUN ORTAYA ÇIKARILDI

Mali Şube Polisi, MASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında suç ağı üyelerine ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntemle 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşarak büyük bir vurgun yapıldığı tespit edildi.

Yakalananların 16’sı banka görevlisi

Şüphelilerin şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği iddia edilen aralarında üst düzey 16 banka görevlisinin de bulunduğu toplamda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çeteye ait toplam değeri 1 milyar TL olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkan taşınmazına el konulurken, ele geçirilen araçların bir kısmı ile POS cihazları ve altınlar emniyette sergilendi.

62 şüphelinin polisteki işlemleri devam ederken, firari 23 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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