Bu şifa kahvesini hiç içtiniz mi? Yarım asırlık Çörekotu Kahvesinin şifası say say bitmiyor

Pek çok hastalığa şifa kaynağı olarak dikkat çeken ve tescilli marka haline gelen Çörekotu Kahvesi, Burdur’un Gölhisar ilçesinde olduktça yoğun içilirken, yerli ve yabancı turistlere de tanıtılarak geleceğe aktarılıyor.

Pek çok hastalığa ve sağlığa iyi gelen özellikleri ile dikkat çeken Çörekotu Kahvesi, Burdur’un Gölhisar ilçesinde yarım aşırı aşan bir süredir damakları tatlandırıyor.

ÇÖREKOTU KAHVESİ BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi’nde 1975 yılında babasının kurduğu kahvehaneyi ilerleyen yıllarda devralan Memiş Bilgin (56), şimdilerde ilçenin ilk tescilli markası olan çörekotu kahvesini yerli ve yabancı turistlere aktarıyor.

İşletmesinin dizaynı ile aynı zamanda gelen misafirlerine bir nostalji de yaşatılan bu kahvehanede yapılan çörekotu kahvesi, idrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, iltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici, bağırsak ve midede meydana gelen şişkinlik ve gaz problemine karşı, öksürük, astım ve nefes darlığına karşı iyileştirici özellikleri bulunuyor.

“TÜRK KAHVESİ PİŞİRME TEKNİĞİYLE HAZIRLANIYOR”

İşletmeci Memiş Bilgin, babasından devraldığı mirası gelecek nesillere ve ilçeye gelen turistlere hizmet verdiğini belirterek, “1975 yılından beri bu kahveyi yapıyoruz. İlçemizin kültürel zenginliğinin bir kenarda kalmasına gönlümüz el vermedi. 10 yıl önce marka tescilini alarak bu değere resmiyet kazandırdık. Amacımız sadece kahve satmak değil, Gölhisar’ın Kibyra Antik Kenti ve meşhur kavurması gibi değerlerinin yanına bu eşsiz lezzeti de eklemek.” dedi.

Haberin Devamı

Çörekotu Kahvesi’nin hazırlanışına da değinen Bilgin, “Hasat edildikten sonra kurutulan çörek otu tohumları, özel bir kavurma işleminden geçirilerek değirmenlerde toz haline getiriliyor. İçerisine yine kavrulmuş nohut tozu ilave edilerek hazırlanan karışım, Türk kahvesi pişirme tekniğiyle hazırlanıyor.” şeklinde konuştu.

ŞİFALI OLMASI KADAR SUNUMU DA DİKKAT ÇEKİYOR

İşletme hakkında da bilgi veren Bilgin, “İşletme sadece lezzetiyle değil, sunduğu atmosferle de misafirlerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Nostaljik objelerle dekore edilen mekanda kahve; ahşap senit üzerinde, toprak testideki su ve geleneksel lokum eşliğinde servis ediliyor. Kahvenin içine ilave edilen bir tutam çörek otu ya da susam, içimi çok daha keyifli hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

