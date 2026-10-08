Maltepe'de çöken 7 katlı binadan acı haber geldi!

Son dakika... İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan acı haber var: Valilik, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3'ü çocuk toplam 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 12 daireli binada 33 kişinin yaşadığı öğrenildi. Enkazdaki 14 kişiden 10'u kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binanın tamamen yıkılmadı, ilk üç katın üzerine oturdu. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, ilk 3 kattaki enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

1 KİŞİDEN ACI HABER GELDİ

İstanbul Valiliği, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3'ü çocuk toplam 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valilik, enkazda kalan son 3 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların AFAD koordinasyonunda devam ettiğini belirtti.

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Maltepe'de çöken binanın çökme anı, başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 7 katlı binanın alttaki 3 katının bir anda çöktüğü görüldü.

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