Bakan Akın Gürlek’e kumpas mı kurdular? Kirli pazarlık deşifre oldu: Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti...

Bakırköy Başsavcılığı'nın yürüttüğü yargıdaki rüşvet soruşturmasını deşifre eden cezaevindeki Mine M.'nin verdiği ihbar dilekçesi ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yargıdaki rüşvet soruşturmasında, yargıdaki kirli çetenin Adalet Bakanı Akın Gürlek'i fiziksel takibe alıp kumpas kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Yargıdaki ağın köklerini, tutuklu Mine M. isimli kadın deşifre etti. Ağın başrolünde İstanbul Sarıyer'de restoran sahibi Musa Şit'in olduğunu aktaran Mine M., bu kişinin rüşvetle iş çözdüğünü belirtti.

SİPAHİ'Yİ UYARAN EKİP VE BUKET TEKIŞIK

Aralarında Musa Şit ve avukat Buket Tekışık'ın da yer aldığı 5 şüpheli tutuklandı.

Şebekenin merkezindeki eski Savcı Bayram Gülhan'ın, 2022 Aralık ayındaki operasyon öncesinde eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye bilgi sızdırdığı saptanmıştı.

500 bin dolarlık rüşvet anlaşmasıyla Sipahi'nin eşi ve şoförüyle delil kaçırmasına göz yumulmuştu.

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN DAVASINI DA ÇÖZDÜLER

Soruşturmada İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu dava da öne çıktı.

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İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın, Musa Şit ve firari Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı saptanarak dosya tefrik edilip Ankara'ya gönderildi.

RÜŞVET PAZARLIĞI VE GÜRLEK'E KUMPAS

2022-2024 arasında Musa Şit'in restoranında ve Ankara'daki bir otelde yargı mensupları, avukatlar ve siyasilerin buluşup para karşılığı kararlara müdahale ettiği anlaşıldı.

Örgüt lideri Musa Şit'in, Akın Gürlek'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminden itibaren izlettiği, Ekrem İmamoğlu lobisiyle koordineli hareket ederek tapu ve montaj görsellerle kumpas haberleri servis ettirdiği saptandı.

Şit'in, Gürlek'in bir din görevlisiyle olan görüntüsünü montajlatıp muhalif basına ve trollere verdirdiği belirlendi. Başsavcılık soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kaynak: SABAH

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