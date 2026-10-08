İstanbul'da hareketli gece: Müzikholde çıkan çatışmada: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı var

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bir müzikholde gece 03.40 sıralarında silahlı bir şahıs çevreye ateş etti. Mekandaki bir polis memurunun karşılık vermesiyle çıkan çatışmada aralarında polisin de bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Küçükçekmece'de bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MEKANA GELEN ŞAHIS ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, olay, 03.40 saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. Müzikhole gelen bir kişi silahıyla çevreye ateş etti. Bu sırada mekanda bulunan bir polis memuru, şahsa karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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