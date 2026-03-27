Maaşını alamayan işçi, tiner döküp iş yerini ateşe verdi!
ntalya'da maaşını alamadığını iddia eden gece bekçisi çalışanı, iş yerini tiner dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altın alındı.
Maaşını alamayan işçi, tiner döküp iş yerini ateşe verdi!
Antalya'da maaşını alamadığını iddia eden gece bekçisi çalışanı, iş yerini tiner dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altın alındı.
Antalya'da maaşını alamadığını öne süren Ali K. (44), gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerini tiner dökerek yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altın alındı.
Olay, 26 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Yenigöl Caddesi’nde, 3 boyutlu beton duvar karoları yapılan iş yerinde meydana geldi.
Gece bekçiliği yapan Ali K., biriken 50-60 bin TL arasındaki maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı iş yerine tiner dökerek yakacağını söyledi.
İş yeri çalışanları ile çevreden gelenler, Ali K.'yi ikna etmeye çalıştı.
Bu sırada Ali K., tiner döktüğü karoların bulunduğu yeri ateşe vererek yanına kimseyi yaklaştırmadı.
EKİPLER TARAFINDAN ZORLUKLA SAKİNLEŞTİRİLDİ
İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Motorize Polis Timlerine bağlı Yunus polisleri, Ali K.'yi ikna ederek iş yerinden çıkarmaya çalıştı.
Polis ekibi, bir anlık dalgınlığından yararlanarak Ali K.'yi etkisiz hale getirdi. Kelepçe takılan Ali K., iş yerinden çıkartılırken, itfaiye ekibi alev alan noktaları söndürdü. Ekiplere zorluk çıkaran Ali K.’yi güçlükle sakinleştirildi.
Uşak Belediye Başkanına otel odasında şok gözaltı: Rüşvet suçundan aranan Özkan Yalım, 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalandı!
Akaryakıt piyasası, allak bullak: İndirim sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor!
Sürücüler aman dikkat! Trafik cezaları yenilendi: Kemerini takmayanın, telefonla konuşanın ehliyeti elden gidecek!