Sürücüler aman dikkat! Trafik cezaları yenilendi: Kemerini takmayanın, telefonla konuşanın ehliyeti elden gidecek!

Trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yeni dönemde ilk seferde para cezası, tekrarında ise ehliyete el koyma cezası uygulanacak. Emniyet kemeri ihlalleri için de benzer yaptırımlar geçerli.

Trafikte art arda yapılan ceza zamları ve caydırıcı uygulamalar, sürücüler için daha sıkı kurallar getirdi. 25 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, emniyet güçleri kural ihlallerine karşı “sıfır tolerans” uygulamasını başlattı.

Bu düzenleme kapsamında, trafik denetimleri artık sadece karadan yapılmıyor. Havadan da takip edilen kurallar, Edirne gibi şehirlerde dronlar yardımıyla sıkı şekilde kontrol ediliyor. Trafik ekipleri, özellikle araç kullanırken cep telefonu ile konuşan ya da mesajlaşan sürücüleri dron destekli uygulamalarla tespit ediyor. Yetkililer, yeni yöntemin anlık kural ihlallerine karşı önemli bir caydırıcılık sağladığını belirtiyor.

CEZA MİKTARI VE YAPTIRIMLAR ARTIRILDI

Direksiyon başındayken cep telefonu kullandığı belirlenen sürücülere ilk ihlalde 5 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Eğer aynı ihlal bir yıl içerisinde tekrar ederse, uygulanacak para cezası 20 bin liraya kadar yükseliyor ve her tekrar için sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor.

YENİLENEN EMNİYET KEMERİ CEZALARI

Yeni düzenleme sadece telefon kullanımını kapsamıyor. Araçta emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara da 2 bin 500 lira para cezası veriliyor. Aynı ihlal yılda dört kez tekrarlandığında ise ehliyete el koyma yaptırımı devreye giriyor. Bu cezalarla trafikte hem kendi hem diğer yolcuların can güvenliğinin önemi vurgulanmış oluyor.Sıkılaştırılan bu önlemler sayesinde, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaya ve yeni kuralların titizlikle uygulanacağı mesajını vermeye devam ediyor.

