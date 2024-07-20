Lisans mezunları istihdam oranı ne kadar? İşte 2023 verileri…

Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim istihdam göstergelerini paylaştı. 2023 yılına ait verilerde kısmı artış yaşandı. Önceki yıllara göre lisans mezunlarında istihdam oranı yükseldi. Detaylar haberde…

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Lisans mezunları istihdam oranı ne kadar? İşte 2023 verileri…

Lisans mezunlarıyla ilgili istihdam süreci zaman zaman sorunlu hale gelebiliyor. Yeni mezun olan birçok kişi istediği iş imkanını bulamıyor. Ancak buna karşın istihdam oranlarında artış dikkat çekiyor.

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TÜİK tarafından açıklanan son veriler istihdam oranlarına artışa dikkat çekiyor. Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti.

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Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %75,1 iken, bu oran 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında %67,3 iken, bu oran 2023 yılında %67,7 olarak hesaplandı.

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SAĞLIK İSTİHDAM SAĞLAYAN EN YÜKSEK ALAN

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (%83,7), eğitim (%79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (%79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,8) oldu.

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En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,2 ile özel eğitim öğretmenliği olması dikkat çekti. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,2), tıp (%95,3), dil ve konuşma terapisi (%93,9), elektrik öğretmenliği (%93,2) ile ebelik (%92,4) oldu.

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