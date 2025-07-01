Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yapılacak olası artışa ilişkin açıklamalarda bulunarak, kritik kararın Temmuz ayı başında netleşeceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

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TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

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