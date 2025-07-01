Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 1 Temmuz Salı yani haftanın ikinci iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel altın fiyatları alış - satış rakamlarını araştırmaya başladı. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Temmuz Salı altın fiyatları alış - satış tablosu...