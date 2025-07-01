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Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz 2025 Salı, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 112

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz 2025 Salı, güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 1 Temmuz Salı yani haftanın ikinci iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel altın fiyatları alış - satış rakamlarını araştırmaya başladı. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 1 Temmuz Salı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 312

Altın fiyatları 1 Temmuz Salı yani haftanın ikinci iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Bu bağlamda merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları haftanın ilk iş gününde yakaladığı durağan yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 412

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Altın fiyatları jeopolitik risklerin azalmasına karşın Fed'in faiz indireceği beklentisi sonucu doların küresel olarak güç kaybetmesi ile yükselişini sürdürüyor.

ABD'nin ticaret ortaklarına tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için tanıdığı son tarih olan 9 Temmuz'un yaklaşmasının yarattığı belirsizlik, tedirginlik de altın fiyatına destek veriyor.

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 512

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ DOLAR?
Altının ons fiyatı gün içinde 3322 dolara kadar çıktı.

Dolar, ABD tarifelerinin yeniden gündem kazanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'a yaptığı baskı ve küresel olarak Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ile güç kaybetmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesinde anlık fiyatlamalar 1.1792 bölgesinde işlem görüyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a faiz indirimi konusunda baskısını sürdürüyor. Son olarak Trump'ın, faizi düşürmesi için Fed Başkanı Powell'a mektup gönderdiği açıklandı.

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.266,17
4.266,56

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.878,00
6.995,00

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 812

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
13.755,00
13.989,00

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 912

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
26.591,97
27.117,23

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 10 1012

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
27.424,00
27.848,00

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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