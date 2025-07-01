Altın fiyatlarında son durum ne? ONS Altın Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ DOLAR?
Altının ons fiyatı gün içinde 3322 dolara kadar çıktı.
Dolar, ABD tarifelerinin yeniden gündem kazanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'a yaptığı baskı ve küresel olarak Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ile güç kaybetmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesinde anlık fiyatlamalar 1.1792 bölgesinde işlem görüyor.
Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a faiz indirimi konusunda baskısını sürdürüyor. Son olarak Trump'ın, faizi düşürmesi için Fed Başkanı Powell'a mektup gönderdiği açıklandı.