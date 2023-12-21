Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!

Bayraktar TB3 SİHA'dan yeni bir rekor haberi geldi. Milli SİHA, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti.

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Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 32 saat havada kaldığı 13. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Milli SİHA, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen milli SİHA, orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü 13. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

32 saat havada kaldı

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 13. test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada kesintisiz olarak 32 saat havada kaldı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA gerçekleştirilen uzun uçuş testi sırasında orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla geçti.

5 bin 700 kilometre mesafe kat etti

Baykar SİHA ailesinin yeni rekortmeni Bayraktar TB3, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre mesafe kat etti. Orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 12. uçuş testinde de 12 saat havada kalan Bayraktar TB3, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Bayraktar TB3 SİHA

Bayraktar TB3 SİHA

Bayraktar TB3 SİHA

Bayraktar TB3 SİHA

Bayraktar TB3 SİHA

Bayraktar TB3 SİHA

Bayraktar TB3 SİHA

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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