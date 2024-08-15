İstanbul'dan kaçış devam ediyor! O istatistikte rekor kırdı

2023 yılına ilişkin iç göç istatistikleri TÜİK tarafından yayınlandı. Buna göre, 2023 yılına kadar Türkiye'den iller arasında 3 milyon 450 bin 953 kişi göç etti. Bu nüfusun %50,9'u erkekler, %50,1'i ise kadınlardı.

2023'te İstanbul, 412 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. Ankara 232 bin 700 ve İzmir 147 bin 765 kişi ile İstanbul'u takip etti. Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve Tunceli en az göç alan iller oldu.

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İstanbul, geçen yıl 581.330 kişi ile en çok göç veren il de oldu. Ankara, 208 740 kişi ile ve Hatay 164.247 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Ardahan, 7.234 kişiyle Tunceli ve 7 604 kişiyle Kilis, en az göç veren illerdir.

Net göç rakamları, İstanbul'un en fazla net göç veren il olduğunu gösteriyor (168.623 kişi). Hatay, 127 719 kişiyle net olarak göç etti.