Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı

Okullar kısa süre sonra açılacak ve velileri ciddi bir maddi külfet bekliyor. Çocuğu okula servisle gidene kötü haber var. Tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Ankara da servis ücretlerini duyurdu. Ankara'da okul servis ücretleri yüzde kırk artış gördü.

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Buna göre, 0-3 km arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL, 6-10 km arası 21 bin 320 TL ve 10–15 km arası 24 bin 810 TL yıllık okul servis ücreti olacak.